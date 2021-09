Guida 'Le Pizzerie Eccellenti', ecco gli oscar del settore: le migliori in Umbria e la top 50 in Italia

Orvieto, Ponte Valleceppi, Magione, Bevagna e Perugia. Sono queste le città in cui si trovano le migliori pizzerie dell’Umbria, stando a quanto riporta la rivista 50 Top Pizza, che ogni anno pubblica la guida “Le Pizzerie Eccellenti” che premia la qualità del prodotto e anche dei locali e del servizio offerto. Per il 2021 la graduatoria nazionale ha messo in luce diversi locali umbri ma nessuno in città a Terni.

Tra quelli selezionati infatti ci sono “Claudio Alvicolo” di Orvieto, “Filo d’olio” a Ponte Valleceppi, in provincia di Perugia, “I Cento Passi – Officina di Pizza” a Magione, “La Chiacchiera” a Bevagna, “Marghereat” a Perugia, “Pizzeria Da Andrea” e “Re Cornicione” entrambe a Perugia.



Di seguito la classifica completa di 50 Top Pizza Italia 2021:

1 I Masanielli - Francesco Martucci – Caserta, Campania

2 10 Diego Vitagliano Pizzeria – Napoli, Campania

3 Seu Pizza Illuminati – Roma, Lazio

4 I Tigli – San Bonifacio (VR), Veneto

5 Pepe in Grani – Caiazzo (CE), Campania

6 50 Kalò – Napoli, Campania

7 Francesco & Salvatore Salvo – Napoli, Campania

8 Dry Milano – Milano, Lombardia

9 La Notizia 94 – Napoli, Campania

10 Le Grotticelle – Caggiano (SA), Campania

11 I Masanielli - Sasà Martucci – Caserta, Campania

12 180g Pizzeria Romana – Roma, Lazio

13 Crosta – Milano, Lombardia

14 Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 – Frattamaggiore (NA), Campania

15 Pupillo Pura Pizza – Frosinone, Lazio

16 Qvinto – Roma, Lazio

17 La Cascina dei Sapori – Rezzato (BS), Lombardia

18 'O Scugnizzo – Arezzo, Toscana

19 IQuintili – Roma, Lazio

20 Apogeo – Pietrasanta (LU), Toscana

21 400 Gradi – Lecce, Puglia

22 Patrick Ricci - Terra, Grani, Esplorazioni – San Mauro Torinese (TO), Piemonte

23 Pizzeria Da Ezio – Alano di Piave (BL) , Veneto

24 Pizzeria Panetteria Bosco – Tempio Pausania (SS), Sardegna

25 Le Follie di Romualdo – Firenze, Toscana

26 Fandango – Potenza, Basilicata

27 Grigoris – Mestre (VE), Veneto

28 Giangi Pizza e Ricerca – Arielli (CH), Abruzzo

29 Pizzeria Da Lioniello – Succivo (CE), Campania

30 Enosteria Lipen – Triuggio (MB), Lombardia

31 Officine del Cibo – Sarzana (SP), Liguria

32 Antica Friggitoria Masardona Roma – Roma, Lazio

33 Sirani – Bagnolo Mella (BS), Lombardia

34 L'Orso – Messina, Sicilia

35 Sbanco – Roma, Lazio

36 Frumento – Acireale (CT), Sicilia

37 Framento – Cagliari, Sardegna

38 Gusto Divino – Saluzzo (CN), Piemonte

39 Giotto Pizzeria – Bistrot – Firenze, Toscana

40 Giovanni Santarpia – Firenze, Toscana

41 Impastatori Pompetti – Roseto degli Abruzzi (TE), Abruzzo

42 Pizzeria Mamma Rosa – Ortezzano (FM), Marche

43 I Fontana – Somma Vesuviana (NA), Campania

44 BOB Alchimia a spicchi – Montepaone Lido (CZ), Calabria

45 Pizzeria Gigi Pipa – Este (PD), Veneto

46 I Borboni Pizzeria – Pontecagnano Faiano (SA), Campania

47 Sant'Isidoro - Pizza & Bolle – Roma, Lazio

48 La Contrada – Aversa (CE), Campania

49 La Braciera – Palermo, Sicilia

50 Piccola Piedigrotta – Reggio Emilia, Emilia-Romagna