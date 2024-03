Umbria, arrivano nuovi militari dell'Esercito per pattugliare le strade

Nuovi militari lungo le strade dell'Umbria. Come spiega una nota dell'Esercito dal primo marzo "un contingente di 17 militari è andato ad aggiungersi ai 15 già operativi sul territorio e impiegati negli obiettivi sensibili delle Basiliche Francescane di Assisi e Santa Maria degli Angeli, per l’espletamento dei compiti previsti dall’operazione e in aderenza alle indicazioni delle Autorità Prefettizie".

L'annuncio è arrivato dopo un incontro il colonnello Stefano Silvestrini, comandante territoriale per l’Esercito in Umbria, il prefetto di Perugia, Armando Gradone, e il colonnello Francesco Randacio, comandante del raggruppamento Emilia Romagna, Toscana e Umbria.