Tra Umbria e Toscana, le vacanze del mitico premio oscar Anthony Hopkins

Il premio oscar e mito di Hollywood Anthony Hopkins è ritornato in vacanza al confine tra Umbria e Toscana, a due passi da quel Trasimeno che tanto ha amato ed ama ancora. E' stato immortalato - sarebbe meglio si è prestato - in diverse pose, anche in compagnia di alcuni cittadini e i titolari e dipendenti dell'enoteca Enotria in pieno corso a Cortona, in provincia di Arezzo. Ha ribadito di essere tornato per fare shopping, godere delle bellezze della città etrusca e mangiare i prodotti tipici dell'area toscana-umbra.

Anthony Hopkins, 83 anni, star di Hollywood arrivata all'Oscar già nel 1992 per l'interpretazione di Hannibal Lecter ne Il silenzio degli Innocenti è stato infatti avvistato nel centro storico della Valdichiana.

Nato a Margam, in Galles, nel 1937, Anthony Hopkins è cresciuto sui palchi teatrali della Gran Bretagna ed è poi approdato a Broadway. Si è dedicato al cinema, dividendosi tra produzioni britanniche e americane. Ha recitato in Magic di Richard Attenborough, in Elefant Man di David Lynch, Casa Howard di James Ivory, ma il grande successo è arrivato col Silenzio degli Innocenti e il seguente Oscar, bissato quest'anno con la performance in The Father - Nulla è come sembra. Ha ricevuto inoltre altre quattro candidature all'Oscar: Quel che resta del giorno (1993), Gli intrighi del potere - Nixon (1995), Amistad (1997) e I due papi (2019). A Cortona è stato ospite del Tuscan Sun Festival nel 2009.