Tesei e Melasecche incontrano il ministro Salvini per discutere di nodo di Perugia, stazione dell'alta velocità ed ex Fcu

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e all’assessore regionale alle infrastrutture Enrico Melasecche hanno incontrato, nella sede del Ministero a Roma, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Sul tavolo della discussione, che è stato giudicato estremamente positivo e proficuo, il sistema infrastrutturale Umbro e in particolare si sono toccati i temi riguardanti: il nodo stradale di Perugia, la fermata Alta Velocità della Medioetruria, il completamento della galleria Tre Valli, la nuova stazione ferroviaria per l’aeroporto di Perugia, la variante Sud-Ovest di Terni e i lavori di ripristino dell’ex ferrovia centrale (Fcu) Terni - San Sepolcro, i cui lavori sono in fase di avvio.

Si è inoltre fatto il punto sullo stato dei lavori relativo alla superstrada dei due mari, Fano-Grosseto.