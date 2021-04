Striscioni contro PerugiaToday: "Campagna denigratoria"

Striscioni contro PerugiaToday, un giornale colpevole di fare cronaca e di aver riportato la notizia di otto minorenni multati per il mancato rispetto delle normative anti Covid.

L'associazione Giornalisti in Umbria esprime con una nota "vicinanza ai colleghi di PerugiaToday oggetto di una campagna denigratoria messa in atto, tra l'altro, con l'affissione di una serie di striscioni apparsi in diverse zone di Perugia".

Giornalisti in Umbria "respinge con nettezza le minacce e soprattutto l'insinuazione che i colleghi abbiano agito per conto delle forze dell'ordine o peggio ancora siano stati delatori. I giornalisti oggetto di denigrazione hanno fatto esclusivamente il loro mestiere: hanno raccolta la segnalazione di un intervento già effettuato dalle forze dell'ordine, lo hanno verificato e ne hanno dato notizia rispettando tutte le carte deontologiche che normano la presenza di minori in eventi di cronaca. Nessun elemento identificativo dei minori è stato fornito, la notizia è stata essenziale e divulgata esclusivamente in un'ottica di rispetto delle normative anti Covid, addottate dalle autorità per garantire la salute di tutti i cittadini, compresi quelli che hanno dato luogo a comportamenti non responsabili".

Giornalisti in Umbria, sottolinea la nota, "si augura che un clima di serenità e di confronto civile venga presto ristabilito e che ancor prima vengano individuati i responsabili di una azione denigratoria che non fa altro che alimentare tensioni nocive per tutti, ad iniziare dai minorenni coinvolti nella vicenda che abbisognano invece di riflessione e assunzione di responsabilità".