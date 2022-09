Pian d'Assino, arrivano gli autovelox: "Negli ultimi dieci anni mortalità altissima"

Autovelox lungo la Pian d'Assino. Il sindaco di Gubbio, Filippo Stirati, dopo l'incidente mortale dei primi settembre, ha ottenuto un incontro con il Prefetto di Perugia, Armando Gradone. Convocati anche Questura, Anas, Polizia stradale, Carabinieri, Vigili urbani, Vigili del fuoco e Provincia di Perugia.

"Una strada, la SS219, che in dieci anni ha visto un’altissima mortalità e un numero di incidenti a tripla cifra - ha sottolineato il sindaco al Prefetto - e che comporta criticità insite alla sua stessa conformazione che vanno a unirsi a comportamenti anomali alla guida, che diventano, come è stato da tutti sottolineato, fattore scatenante degli incidenti stradali, purtroppo numerosi e purtroppo con un’incidenza di mortalità molto alta".

E ancora: "All’incontro di giovedì – spiega il sindaco – ho messo in evidenza che l’assenza di piazzole lungo la strada rappresenta un problema non da poco anche per le Forze dell’Ordine, impossibilitate a fare in sicurezza gli appostamenti necessari per poter intervenire sul controllo della velocità e quindi sui sorpassi azzardati, che spesso rappresentano la causa degli incidenti più gravi. Ho più volte evidenziato – chiarisce Stirati – l’ urgenza della situazione, e ora, di concerto con il Prefetto, che ancora una volta si è dimostrato attento rispondendo immediatamente alle nostre sollecitazioni, e che per questo ringrazio, verificheremo come procedere per l’installazione di autovelox. Allo stesso Prefetto Gradone ho ribadito che a Gubbio non abbiamo un presidio della Stradale, che pur sarebbe davvero importante per la sicurezza della strada, e ho chiesto che le Forze dell’Ordine presidino con un ulteriore sforzo di attenzione e di costanza la SS219: anche la loro semplice presenza è un elemento importantissimo di deterrenza".