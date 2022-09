Ancora un incidente mortale sulla Pian d'Assino: perde la vita una persona, chiusa la statale nell'eugubino

Un altro terribile incidente morlale sulla strada statale Pian di Assino, all'interno del territorio di Gubbio. Poco prima delle 15 è scattato all'allarme: tre veicoli sono rimasti coinvolti in una carambola dove ha perso la vita una persona - le generalità non sono state fornite perchè i familiari non sono stati ancora avvertiti - e sarebberp rimaste ferite altre persone che sono state prese in cura dagli equipaggi del 118 inviati sulla Pian di Assino. Sulle cause del sinistro sono ancora in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine. L'Anas ha confermato che al momento sono temporaneamente chiusa le corsie in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Torre Calzolari e Padule. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.