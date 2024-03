Spoleto in lutto, è morto Nazzareno Castellani

Spoleto in lutto. "Abbiamo appreso la notizia della morte di Nazzareno Castellani con grande tristezza, perché con lui la città perde un uomo che ha vissuto con professionalità e sacrificio il suo percorso lavorativo, rappresentando per moltissimi anni un riferimento per le attività commerciali di corso Garibaldi". Con queste parole l’assessore Giovanni Angelini Paroli ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale per la scomparsa di Nazzareno Castellani avvenuta nella giornata di venerdì 22 marzo. "Al di là dell’amicizia personale, con la scomparsa di un personaggio del calibro di Nazzareno Castellani ho la netta sensazione che sia venuta a mancare una pietra fondante della comunità spoletina. Alla sua famiglia giungano le mie più sentite condoglianze e gratitudine per aver contribuito alla vitalità economica e commerciale degli ultimi 70 anni".