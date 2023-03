Smile For Children 2023, i Lions Club dell'Umbria per il centro di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale di Perugia

Sono stati oltre 250 i partecipanti all’edizione 2023 di Smile For Children , un affollato incontro che si è svolto nei locali delle cantine Pucciarella di Magione e promosso dal Lions Club Perugia Centenario in stretta collaborazione con i Lions Club della regione : il LC Assisi, il LC Augusta Perusia, il LC Deruta, il LC Foligno, il LC Gubbio, il LC Marsciano, LC Montone, il LC Perugia Concordia, il LC Perugia Fonti di Veggio, il LC e Leo Club Perugia Host, il LC Perugia Maestà delle Volte, il LC Spoleto, il LC Terni Host e il LC Todi. L’obiettivo dell’iniziativa era quello di raccogliere fondi a favore del centro di oncoematologia pediatrica dell’ospedale S. Maria della Misericordia di Perugia, ed in particolare a sostegno del servizio di assistenza domiciliare per i piccoli pazienti oncologici. Già nel 2021 e nel 2022 con l’iniziativa Smile For Children i Lions Club dell’Umbria hanno sostenuto concretamente il centro di oncoematologia pediatrica con una serie di donazioni intese a rendere più agevole il soggiorno nel reparto di degenza sia per i piccoli pazienti sia per gli accompagnatori.