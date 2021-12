Scuola Montessori al freddo dopo la chiusura della centrale di teleriscaldamento: arrivano i termosifoni elettrici

L’impianto di teleriscaldamento di Prepo non funziona più e due scuole e diversi condomini sono rimasti al freddo. Il Comune di Perugia, dopo un sopralluogo dei tecnici ha deciso di fornire, come piano di emergenza in attesa di allacciare la scuola al’impianto di erogazione del gas, termosifoni elettrici in grado di riscaldare gli ambienti della scuola dell’infanzia statale “Montessori”, afferente all’Istituto comprensivo Perugia 4. Per fare questo, però, è necessario aumentare la potenza elettrica della struttura, sennò salterebbe la luce.

Il condominio ha deliberato in urgenza i lavori per la dotazione di una nuova caldaia condominiale, ma i bambini non possono stare al freddo e le attività didattiche non possono essere spostate in altri luoghi, così “dalle verifiche effettuate dai tecnici comunali è emerso che il sistema più rapido e sicuro per fornire temporaneamente il riscaldamento alla scuola in argomento è quello di fornire caloriferi elettrici - si legge nell’ordinanza sindacale - tuttavia l’impianto elettrico esistente nell’immobile non ha capacità sufficiente per sopportare un carico elettrico così elevato”.

Coì è stato chiesto “al gestore dell’energia elettrica un aumento di potenza erogata al contatore posto a servizio della scuola” per poi “approntare un nuovo sistema di distribuzione della potenza elettrica dal nuovo contatore potenziato ai locali scolastici attraverso la realizzazione di nuova quadristica elettrica e nuove linee di distribuzione opportunamente dimensionati al fine di poter collegare i termosifoni elettrici necessari a rendere confortevole la residenza nella scuola”.

Deliberato di affidare in urgenza ad una ditta i lavori di fornitura e messa in opera dei termosifoni elettrici attraverso una procedura d’urgenza.