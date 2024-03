Perugia, nuova mensa per la scuola primaria di Colle Umberto: il punto sui lavori

Il Comune di Perugia stila il punto dei lavori per costruire la nuova mensa della scuola primaria G. Sabatini di Colle Umberto.

Il cantiere, spiega il Comune, "è finanziato nell’ambito del Pnrr per un importo di 407.800 euro cui successivamente si sono aggiunte ulteriori risorse per 67.737 euro dal fondo opere indifferibili per un totale complessivo di circa 475mila euro".

Il progetto "è stato approvato con delibera di giunta comunale 281 del 22 giugno 2023, mentre l’appalto è stato aggiudicato nel mese di agosto 2023 dall’impresa SA.FI. ART S.R.L. di Altamura (BA)".

La fine dei lavori, annuncia Palazzo dei Priori, "è prevista per settembre 2024".

"Questo è un progetto cui teniamo molto – spiega il vice sindaco Gianluca Tuteri – perché va in direzione dell’adozione del tempo pieno in tutte le scuole. Un’opportunità particolarmente sentita dalle famiglie perché favorisce, da un lato, la socialità tra i ragazzi e le ragazze e, dall’altro, va incontro alle esigenze lavorative e personali dei genitori. Proprio per questo, in linea con un indirizzo assunto fin dall’inizio della consiliatura, stiamo procedendo lungo questo percorso nella consapevolezza che l’estensione dell’orario scolastico rappresenta la forma più alta per garantire pari opportunità a tutti i bambini e le bambine, valorizzando nel contempo il tempo dedicato alla via familiare ed agli affetti". E ancora: "Quello di Colle Umberto – ha concluso Tuteri – è il modello di scuola che vorremmo estendere in tutti i quartieri e le frazioni della città: un vero e proprio campus dove sono presenti materna, primaria e secondaria di primo grado, con mensa e spazi verdi collegati. Un’area ben servita che rende certamente più appetibile il territorio".