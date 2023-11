Taglio alle pensioni e nulla per i salari degli infermieri umbri, Nursind aderisce allo sciopero

Taglio alle pensioni e nulla per i salari degli infermieri umbri. Sono queste le motivazioni dell’adesione allo sciopero nazionale da parte di Nursind per 24 ore nella giornata del 17 novembre 2023.

“Non si tratta solo di protestare per avere di più, ma per non permettere che ci privino del poco che abbiamo acquisito con sacrifici di una vita e senza, tra l’altro, destinare risorse al rinnovo dei contratti, infierendo sul nostro presente oltre che sul nostro passato e oggi, anche sul nostro futuro. Dobbiamo fermare e pretendere di modificare una manovra e una legge di bilancio irricevibile chiedendo altresì che vengano riconosciute risorse che ad oggi non ci sono” si legge in una nota diffusa dal coordinatore regionale Nursind Marco Erozzardi.

In Umbria “ci sono migliaia di ore di straordinario effettuate e migliaia di giornate di ferie arretrate non godute ed impossibili da godere se il personale non viene integrato. Ma la situazione è destinata a peggiorare tenuto conto del calo del delle iscrizioni a corsi di laurea in infermieristica e le numerose uscite per il raggiungimento dei limiti di età che saranno anticipate se non si interviene. Per non parlare dei numerosi licenziamenti volontari per andare a fare altro nella vita; evidentemente tutto questo non basta come campanello di allarme”.

Per questo venerdì 17 “gli infermieri italiani ed umbri sono chiamati a scioperare per tutte queste argomentazioni, certi del supporto dei cittadini che hanno compreso la posta in gioco e sono spaventati all’idea di ritrovarsi davanti un Ssn sempre più sguarnito di infermieri” conclude la nota.