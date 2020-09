INVIATO CITTADINO Scalette di via Lupattelli, Umbra Acque mette un contributo

Ripristino delle scalette di via Lupattelli. Verrebbe un accrocco. “Allora ci metto anch’io un contributo”, dice Umbra Acque. Dirle “brava” è poco.

È, questo, un atteggiamento fortemente apprezzato dai residenti del “vicolo lungo”, come i perugini continuano a chiamare l’antica via “lunga”, parallela alla Lungara, denominazione originaria di corso Garibaldi, prima che l’Eroe dei due Mondi assecondasse il processo unitario condizionandone il nome. Una lapide nella parte alta del Borgo lo ricorda, con tanto di medaglione bronzeo su pietra.

Accade di rado che un Ente, di solito interessato solo al risparmio, si faccia avanti e dichiari, apertis verbis, l’intenzione di mettere mano al portafogli. Per realizzare, s’intende, una buona cosa.

Peraltro, lo sbrego di quelle scalette strappate sarebbe difficilmente mascherabile anche col migliore degli interventi possibili. Non è dunque senza rilievo la circostanza che Umbra Acque abbia risposto, con imprevedibile prontezza e disponibilità, alla questione sollevata (solo il giorno prima) su queste colonne dall’Inviato Cittadino. Un paio di addetti ne hanno parlato coi residenti.

Anche il pianerottolo in mattoni verrà integralmente rifatto. E non è impresa da poco.

Così, dopo il deludente ripristino della parte in pietra soprastante, Umbra Acque mette a disposizione personale qualificato per adempiere a quello che pare recepire come dovere morale, più che giuridico.

Resta, dunque, valida l’offerta dei residenti di accollarsi la fornitura dei materiali. Il Comune – in attesa dei previsti risparmi su altre opere pubbliche – farà quello che crede. Speriamo che non voglia lasciarsi sfuggire l’occasione di fare bella figura, agendo in tandem. E Umbra Acque, ora che prendiamo atto della dichiarata disponibilità, dimostra un attaccamento alle sorti della città che ci piace sottolineare con enfasi. Oltre che con giustificata soddisfazione.