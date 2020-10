Rotatoria davanti alla Questura: nessun cambio di intestazione, solo un errore nel montare le targhe

Riceviamo e pubblichiamo, in merito alla notizia che riguarda i lavori alla rotatoria davanti alla Questura di Perugia, una comunicazione da parte della ditta che svolto l'intervento, che non è stata cambiata la toponomastica dell'area. Nell'articolo " Buona la terza ..." si riportava, sulla base delle targhe montate, come da Martiri di via D'Amelio si fosse passati a rotatoria Questura. Qui di seguito è spiegato cosa sia successo.

Con una nota "Bies Srl quale ditta che ha in appalto i lavori di sistemazione della rotatoria Martiri di via d'Amelio" spiega che "per un disguido tecnico e incomprensione tra i soggetti operanti è stata sostituita durante i lavori la targa con l'iscrizione originaria, che nel frattempo è stata immediatamente ripristinata. Il fatto spiacevole è avvenuto senza alcuna responsabilità da parte della amministrazione comunale che è del tutto estranea alla vicenda. Chiediamo scusa alla città di Perugia".

Una comunicazione che rende merito alla ditta sia per l'ammissione sia per aver riportato la situazione alla sua originarietà.