Gli umbri producono meno rifiuti e cala la quantità di residui che finiscono in discarica

Gli umbri continuano ogni anno a differenziare di più, a produrre meno rifiuti e a mandarne meno in discarica. È l’analisi del presidente di AURI e sindaco di Todi Antonino Ruggiano dopo l’analisi del rapporto dell’Arpa sui dati riferiti al 2022

“La produzione di rifiuti è passata dalle 445.337 tonnellate del 2021 alle 442.056 del 2022, con una diminuzione di 3.282. Si tratta di un dato senz’altro positivo, soprattutto se correlato alla ripresa completa delle attività avvenuta nel corso del 2022 dopo la parentesi pandemica – afferma Ruggiano - Allo stesso modo, diminuiscono sensibilmente i conferimenti in discarica. Infatti, nel corso del 2022, sono state conferite nelle discariche umbre 171.890 tonnellate a fronte delle 183.731 del 2021 (circa dodicimila tonnellate in meno). Nel dettaglio il conferimento della frazione residua (cioè quella parte di rifiuto che non viene raccolto separatamente) è stato nel 2022 pari a 109.032 tonnellate a fronte delle 115.206 del 2021”.

In sette anni, dal 2016 al 2022, “i conferimenti totali in discarica sono diminuiti su base annua di 117.275 tonnellate, mentre il conferimento di frazione residua sempre su base annua è diminuito di 45.572 tonnellate” prosegue la nota di Ruggiano. Secondo i dati ARPA si assiste ad un costante e continuo aumento delle percentuali che oggi si assesta sul risultato del 68,3%, che pone l’Umbria ai vertici in Italia, ma ci sono anche evidenti criticità: ad esempio si riscontrano risultati poco felici per la raccolta dell’organico che ha visto un leggero peggioramento della qualità della raccolta, rilevata attraverso un campionamento più capillare del rifiuto raccolto attraverso analisi merceologiche standardizzate. I conferimenti nelle discariche regionali degli scarti provenienti dal trattamento dell’organico per il 2022 si attestano a 19.002 tonnellate, a fronte delle 19.376 del 2021 (nel 2016 tali scarti erano pari a 39.376 tonnellate a fronte di un minore volume complessivo di raccolta di organico).