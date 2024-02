P. S. Giovanni, il mercato e Campagna amica cambiano postazione: al via i lavori in via Grieco, ecco quali

A Ponte San Giovanni il mercato settimanale del giovedì e quello agricolo dei produttori di Campagna Amica che si tiene nella stessa zona il martedì si trasferiscono temporaneamente in un’area situata su parte di via Grieco e nel parcheggio adiacente via Lunghi. È quanto stabilito dalla giunta comunale nella seduta del 21 febbraio su proposta dell’assessore al commercio Clara Pastorelli.Lo spostamento provvisorio dei mercati sarà operativo dalla prossima settimana: il mercato di Campagna Amica si terrà, quindi, martedì 27 e quello settimanale giovedì 29 febbraio.

Lo spostamento si rende necessario in conseguenza del progressivo avvio dei lavori dei vari progetti checostituiscono il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (Pinqua). Dopo la fine dei lavori, i mercati torneranno nella loro sede originaria. Alcuni cantieri sono già presenti e attivi nella zona centrale della frazione e, a partire dalla prossima settimana, si darà avvio, in successione, ad ulteriori interventi, a cominciare da quello che interesserà l’area di fronte al nuovo centro civico (pensilina fotovoltaica), per poi proseguire con l’intervento di miglioramento dell’accessibilità della stazione e con quello denominato “Asse delle centralità”, che toccherà anche l’area del parcheggio tra via Cestellini e via della Scuola in cui si svolgono sia il mercato settimanale, costituito da 72 posteggi, sia il mercato agricolo dei produttori di Campagna Amica organizzato dall’Associazione Agrimercato Perugia (Coldiretti). La proposta è stata partecipata alle associazioni di categoria da cui non sono pervenute osservazioni, tranne i riscontri favorevoli di Confagricoltura e Fiva.

“La nuova sede dei mercati, temporanea, è stata scelta nel rispetto dei criteri previsti dal testo unico in materia di commercio ed è quindi dotata dei servizi necessari – nota l’assessore Pastorelli -. Una soluzione che tiene conto delle esigenze di operatori economici e utenti contemperandole con la necessità di consentire la riqualificazione dell’asse centrale del quartiere. Rigenerare una zona che è la porta della città grazie alle consistenti risorse messe a disposizione dal Pnrr resta, infatti, uno degli obiettivi primari di questa Amministrazione. Finiti i lavori, i cittadini potranno ritrovare le due manifestazioni mercatali, particolarmente apprezzate, nella loro sede consueta”.