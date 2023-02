INVIATO CITTADINO Aspettando San Valentino con le poesie di Gino Goti... amate dalla 'Fatina' Maria Giovanna Elmi

Quelle poesie amate dalla “Fatina” Maria Giovanna Elmi, amica d’antica data. Liriche che scaturiscono dalla penna e dal cuore di un artista toscano, perugino d’adozione. Volume da noi prefazionato e recensito su queste colonne. E la Elmi ha voluto anche essere ritratta col libro dell’amico e collega (foto in pagina).

Parliamo di Gino Goti, carriera di lusso alla Rai in veste di regista e intrattenitore. Ma con precedenti artistici di rilievo: a far capo dal ruolo di attore nei ranghi della prestigiosa Associazione “La Fonte Maggiore”, fucina di talenti internazionali. Fino a divenire organizzatore di eventi, anche sportivi, e film maker di lusso con agenzia fotogiornalistica in attività.

Gino ha già pubblicato due libri di poesie. Ed è oggi sugli scaffali col suo terzo volume, dal suggestivo titolo “Amore in quarantena”. Silloge che dà conto, sentimentalmente, del biennio doloroso della pandemia e della forzata separazione da affetti e amicizie. In 252 step, tante sono le composizioni, intrise di sentimento e sensualità.

A proposito del santo protettore degli innamorati, va ricordato che Goti vinse, nel 1970, il premio San Valentino d’oro per la poesia d’amore.

Il suo slogan promozionale suona: “Ricordate che un libro dura oltre una vita, un mazzo di fiori resiste due giorni, prima di appassire, un cioccolatino… solo il tempo di mangiarlo”.

Esergo migliore non si poteva trovare. Perché queste poesie costituiscono, per il cuore di ognuno di noi, un nutrimento nascosto, prezioso e raro.