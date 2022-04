Oltre 300 studenti, anche da fuori regione, hanno partecipato alla presentazione dei corsi di laurea triennale e magistrale dell’Università per stranieri di Perugia. Si è svolto oggi in presenza, al campus di parco Santa Margherita, l’open day.

Università per stranieri, l'open day torna in presenza: oltre 300 studenti per conoscere i corsi di Palazzo Gallenga