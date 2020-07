Strada Lacugnano-Olmo, dopo la petizione il comitato convoca l'assemblea

Oltre 900 firme nell'arco di poche settimana. Oltre 900 persone che chiedono di mettere in sicurezza la strada Lacugnano-Olmo, diventata negli ultimi tempi un'arteria di grande transito e, anche per questo, sempre più pericolosa. Nata per un collegamento di tipo totalmente diverso, con i nuovi insediamenti residenziali e commerciali, con l'accentramento al Santa Maria della Misericordia di Perugia del polo ospedaliero cittadino, la strada si è trovata a gestire un flusso di mezzi aumentato a dismisura e per il quale, probabilmente, la strada stessa non è completamente adatta.

Il comitato ha incontrato il Comune, avanzato le sue proposte e incassato l'impegno degli amministratori a intervenire. Per fare il punto dell'iniziativa, l'appuntamento è venerdì 31 luglio alle 21 al circolo Toti Scal di Lacugnano.