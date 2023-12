Capodanno a Perugia: l'orario prolungato del mimimetrò, l'ultima corsa del primo gennaio

Per la grande festa Fine e Inizio Anno che si svolgerà a Perugia, in centro storico, la società Minimetrò Spa ha comunicato a tutti i cittadini che per la giornata del 31 gennaio 2023 il servizio sarà operativo dalle 9:30 con ultima corsa con orario prolungato alle 02:15 del 1° gennaio 2024.

CAPODANNO . La città si prepara dunque a una notte di musica e luci che partirà alle 20 e si concluderà verso l’una di notte. Piazza IV Novembre si trasformerà in una discoteca a cielo aperto per accogliere il 2024 con uno spettacolo gratuito che farà vibrare il cuore dell’acropoli.

Per tutta la serata un omaggio all’arte di Alberto Burri, il genio umbro che ha rivoluzionato il linguaggio pittorico con le sue creazioni di fuoco e colore. Il suo Grande Nero sarà d’ispirazione per il palco verticale che si ergerà davanti alla Fontana Maggiore, illuminato da giochi di luce e proiezioni video che creeranno un effetto scenografico unico.

Sul palco si alterneranno diversi dj del territorio, che faranno ballare il pubblico con una selezione musicale eclettica e coinvolgente che spazierà dal pop al rock, dall'hip hop all'elettronica.

Si esibiranno Goldsmith (hiphop) e Mr Mara - Size (Pop, Radio, Italiana), We love 2000 - Afterlife (hits only anni 2000) e Mercoledì Rock - Roghers (rock and roll).