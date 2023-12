Perugia, maxi investimento alla stazione di Ponte San Giovanni per treni più puntuali

Rfi ha attivato un nuovo sistema tecnologico per la gestione e il controllo della circolazione ferroviaria nella stazione di Perugia Ponte San Giovanni.

Il nuovo Acc, apparato centrale computerizzato, spiega una nota, "è un sistema tecnologicamente avanzato nel settore della circolazione ferroviaria che migliora l’operatività nelle normali situazioni di circolazione e nella gestione delle criticità incrementando gli standard di regolarità e puntualità dei treni".

In caso di guasti, spiegano da Rfi, l’acc "riduce al minimo i disservizi e consente di far viaggiare i treni mantenendo il massimo livello di sicurezza. Benefici anche nei processi di manutenzione dell'infrastruttura grazie anche alla modularità dei componenti".

L’intervento "ha visto impegnate circa 140 persone, tra dipendenti Rfi e delle ditte appaltatrici, per un investimento complessivo di circa 28 milioni di euro". L’attivazione del nuovo Acc - che sostituisce il precedente sistema - "rientra nel più ampio progetto di sistemazione del Piano Regolatore Generale della stazione di Perugia Ponte San Giovanni".

Il nuovo Acc - il cui costo è di circa 7 milioni di euro - "consente di gestire la circolazione proveniente dalla linea Foligno-Terontola e dalle linee regionali Sansepolcro-Perugia P.S.G.-Terni e la diramazione Perugia P.S.G.-Perugia Sant’Anna".

“La messa in funzione di questo sistema di gestione e controllo – sottolinea l'assessire regionale Melasecche – rientra nel più ampio progetto di riqualificazione e potenziamento della stazione di Perugia Ponte San Giovanni, uno snodo cruciale in cui confluiscono tre diverse linee ferroviarie: la Foligno-Terontola, essenziale per collegarci ai nodi di Roma e Firenze e per la quale abbiamo messo in atto un ambizioso progetto di sviluppo che prevede tra l’altro la realizzazione di una stazione a Collestrada anche quale supporto all’aeroporto ‘San Francesco d’Assisi’, la Fcu Sansepolcro-Terni che stiamo completamente riattivando, e la sua diramazione da Ponte San Giovanni a Perugia Sant’Anna. Con il miglioramento qualitativo delle prestazioni infrastrutturali e tecnologiche della stazione, garantiremo un deciso innalzamento dei servizi offerti agli utenti della rete ferroviaria umbra”.