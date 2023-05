Perugia in lutto, è morto Marcello Mugnani

Perugia in lutto. Con una nota di cordoglio il Comune annuncia la morte di Marcello Mugnani, uno degli storici albergatori di Perugia.

"Perugino doc, nato in via Corrotta - ricorda il sindaco Andrea Romizi - , si è spento all’età di 95 anni dopo aver sempre vissuto e lavorato sull’acropoli, zona della città che ha molto amato e di cui ha seguito con passione le vicende. Proprio in centro storico, insieme alla moglie Emma, negli anni Sessanta aveva aperto la pensione Arco Etrusco, prima di inaugurare, nel decennio seguente, l’albergo Anna di via dei Priori, che ha gestito fino a qualche anno fa".

L’amministrazione comunale, conclude la nota, "esprime un ringraziamento per la dedizione al proprio lavoro che Marcello Mugnani ha dimostrato accogliendo con calore, insieme alla moglie Emma, tanti turisti e visitatori desiderosi di scoprire la nostra città".