Perugia in lutto, è morto don Luciano Tinarelli: "Uomo di vasta cultura e di profonda anima e dedizione pastorale"

Perugia in lutto. Nella tarda serata del 17 agosto è morto Luciano Tinarelli, parroco emerito di Monteluce in Perugia e decano del Clero diocesano (il sacerdote più anziano, da pochi mesi aveva compiuto 97 anni). L’arcivescovo Ivan Maffeis, spiega l'archidiocesi in una nota, "si è raccolto in preghiera ricordando gli ultimi incontri avuti con lui e soprattutto l’animo profondamente sacerdotale che lo contraddistingueva nonostante la sua età".

Sarà lo stesso Maffeis a presiedere le esequie di don Luciano nella chiesa parrocchiale di Monteluce, sabato 19 agosto, alle ore 10. La cara salma verrà poi tumulata nella tomba di famiglia. Come annunciato dall’attuale parroco di Monteluce, don Nicola Allevi, oggi pomeriggio (venerdì 18 agosto), alle ore 16, la salma di don Luciano verrà esposta nella chiesa parrocchiale e recitato il santo rosario e alle ore 21 la preghiera del vespro.

Don Luciano era nato a San Mariano di Corciano il 4 marzo 1926 e ivi battezzato il 25 marzo dello stesso anno. Dopo aver compito gli studi liceali presso il Seminario arcivescovile di Perugia e quelli teologici al Seminario regionale di Assisi, viene ordinato presbitero nella cattedrale di San Lorenzo il 10 luglio 1949 dall’arcivescovo mons. Mario Vianello, contestualmente continua, a Roma, gli studi in diritto canonico. Svolge numerosi incarichi in diocesi nel corso degli anni: lavora presso il Tribunale ecclesiastico, è prefetto nel Seminario arcivescovile, cappellano a Mercatello e successivamente nella parrocchia cittadina di Sant’Andrea in Porta Santa Susanna, consulente dell’Ufficio amministrativo diocesano e delegato dell’arcivescovo presso il Consiglio di amministrazione della Diocesi. Nel triennio 1972-1975, l’arcivescovo Ferdinando Lambruschini lo nomina anche pro-vicario generale. Il primo maggio 1967 viene nominato parroco di Monteluce.

"Don Luciano era un uomo di vasta cultura e di profonda anima e dedizione pastorale – racconta don Simone Sorbaioli, vicario generale dell’Archidiocesi –. Nella “sua” Monteluce ha espresso per oltre 50 anni tutto il suo valore in un’opera instancabile di catechesi, formazione laicale, fondazione e cura dell’oratorio e proficua collaborazione con le Istituzioni civile della città di Perugia. Come non ricordare che anche il Venerabile Vittorio Trancanelli, medico perugino del quale è in corso la causa di canonizzazione, ha frequentato e collaborato per lungo tempo la parrocchia di Monteluce animata e guidata da don Luciano". E ancora: "Nel 2016, per raggiunti limiti di età –prosegue don Simone Sorbaioli –, don Luciano lascia la guida della parrocchia, continuando tuttavia a dare testimonianza di un sacerdozio umile e operoso al servizio della sua gente. Si è spento serenamente sotto il peso dei suoi 97 anni, dopo qualche giorno di ricovero in ospedale, nella casa canonica di Monteluce, dove tanti ex parrocchiani si sono radunati per recitare il rosario e accompagnare nella preghiera l’anima di don Luciano tra le braccia misericordiose del Padre Celeste, riconoscenti dell’amore che ha dispensato come uomo e come sacerdote a generazioni di perugini non solo residenti nel quartiere di Monteluce".