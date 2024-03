Perugia: Il Consiglio Comunale discute di trasporto pubblico e mobilità notturna per gli studenti

Nel febbraio 2023, il Consiglio Comunale di Perugia ha unanimemente approvato un’importante delibera per l’accessibilità e il diritto allo studio, che prevede la gratuità dei trasporti pubblici e l’incremento della mobilità notturna. Recentemente, i partiti Pd e Ipp hanno sollevato una questione sull’attuazione di tale delibera, interrogando l’amministrazione comunale sulle iniziative intraprese per il 2024 e se il Comune di Perugia intende investire nella mobilità notturna per l’anno 2024 e se intende avviare un dialogo con i Comuni di Terni e Narni e con l’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio per cofinanziare, nell’ottica di potenziarlo, il servizio Adibus.

In risposta, l’assessore Luca Merli ha annunciato l’approvazione di una convenzione che offre agli studenti universitari abbonamenti a prezzo ridotto, validi per tre anni accademici. Grazie al sostegno economico del Comune e di altre istituzioni, gli studenti possono ora acquistare il Pass Umbria a soli 60 euro annui, fruibile su tutti i mezzi di trasporto regionali.

Per quanto riguarda la mobilità notturna, il Comune ha già sperimentato un servizio di trasporto notturno nei weekend per alcuni mesi nel 2017 e 2018, finanziato dalla Regione Umbria. I costi erano superiori e i ricavi dai biglietti inferiori rispetto al servizio diurno.

Secondo l’assessore per sviluppare un servizio notturno efficace ed efficiente, è necessario condurre uno studio approfondito per determinare le specifiche esigenze e parametri operativi.

Per quanto riguarda il riferimento al servizio “Adibus” si evidenzia che tale servizio è stato attivato esclusivamente per gli studenti che alloggiano presso gli studentati Adisu, configurando, pertanto, un servizio di natura privata senza alcuna caratteristica di trasporto pubblico e non può pertanto vedere l’Ente pubblico né come promotore né come finanziatore.