Perugia 1416 e il tema della discordia, le precisazioni del consiglio direttivo: "Stimolare la riflessione sul ruolo della donna nella storia"

"Donna, matrimonio e famiglia" è una riduzione giornalistica di un tema più ampio che punta al dibattito e alla valorizzazione della partecipazione della donne alle rievocazioni. Dopo le polemiche e le dimissioni della delegata dell'Università all'interno di Perugia 1416, arrivano le precisazioni del consiglio direttivo sulla vicenda.

"Il titolo del tema del Corteo divulgato dall'agenzia di stampa è mancante, per necessità di sintesi, del paragrafo esplicativo nel quale (citiamo testualmente) si descrive 'la donna del Medioevo come figura centrale della società e perno attorno al quale sempre sono ruotati gli equilibri umani; la condizione della donna, volta al proprio riconoscimento, al rispetto e alla dignità, è storicamente frutto di conquista e della capacità di autoaffermazione… storicamente spesso assoggettata al potere maschile, attorno alla donna e al suo riscatto sociale si è fondata l'evoluzione della società'".

Il titolo è stato enunciato "in maniera volutamente provocatoria per sollecitare studio e creatività da parte dei Rioni; non una tesi, quindi, ma un campo d’indagine" e si è arrivati a individuare il tema "proprio per dare maggiore spazio e consentire una maggiore partecipazione femminile. Nelle rievocazioni medievali infatti, difficilmente le donne hanno ruoli rilevanti oltre la semplice partecipazione ai cortei".

L’intento del consiglio direttivo "è diametralmente opposto a quello rappresentato da commenti usciti su stampa e social che sono decisamente fuorvianti" si legge in conclusione della nota.