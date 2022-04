INVIATO CITTADINO Scempio di via delle Cantine, il Comune interviene

Il Comune mette mano per rimediare lo scempio di via delle Cantine. Chiuso per intervento straordinario quel pissoir indecente. E finalmente, a lavori ultimati, riaperto.

L’intenzione era buona e la realizzazione pure. Questo almeno dovette sembrare a noi, come a molti perugini. Stanchi di sentire quel sentore. Ossia le lamentele dei residenti di prossimità… e il tanfo di orina che aleggiava in via delle Cantine e adiacenze. Malgrado la quotidiana disinfezione della Gesenu, insufficiente a coprire gli olezzi non proprio da violetta di Parma.

Il fatto è che, dopo l’iniziale buona accoglienza, quell’orinatoio era diventato pietra di scandalo. Difatti un rivolo di orina percorreva la discesina verso la confluenza con via Baldeschi. Insomma: una toppa peggiore del buco.

Quel Vespasiano (onore e gloria all’imperatore romano da cui prese nome!) era diventato, da luogo di decenza a prototipo di “indecenza”, perché il deflusso dei liquidi non avveniva e il risultato era uno sconcio.

Dopo tante segnalazioni e proteste, il Comune si è deciso a fare quello che era il caso di fare subito. Ossia, rifare lo scarico con griglia (anziché con chiusura a pavimento) per garantire il corretto deflusso. Dopo qualche giorno di chiusura, il servizio è stato correttamente ripristinato. Deo gratias.