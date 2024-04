Open day al Tantetinte, genitori al nido per scoprire la struttura e conoscere il personale educativo

Open day al nido d’infanzia “Tantetinte - Il Nido delle Idee” per tutti i genitori che vorranno visionare gli spazi e conoscere il personale educativo in vista dell’apertura delle iscrizioni all’anno educativo 2024-2025. L’open day è previsto per la giornata di venerdì 19 aprile, dalle ore 17.30 alle 19.30.

La struttura, ubicata nei pressi del parco cittadino di Pian di Massiano (in via dell’Ingegneria n. 29), è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.30. Accoglie bambine e bambini da 3 a 36 mesi con laboratori per la fascia d’età 0-6 (Progetto Pillole 0-6 della Rete Lilliput) e concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale e sociale dei bambini. Favorisce, in stretta collaborazione con le famiglie e con le risorse del territorio, lo sviluppo e la socializzazione del bambino rispettandone diritti e soddisfacendone bisogni. Il nido è strutturato in sezioni eterogenee e suddiviso in centri d’interesse, dove i bambini possono fruire di proposte ludico-esperienziali nella massima libertà. L’équipe educativa è composta da 8 educatrici, che con il coordinatore pedagogico e lo staff infanzia stabiliscono il percorso progettuale seguendo le linee educative del Progetto pedagogico attraverso contesti ed esperienze che tengano conto degli interlocutori principali: il bambino, la famiglia, l’ambiente, l’équipe e le risorse del territorio. Particolare attenzione è rivolta alla cura di spazi e materiali, alle proposte educative, ai tempi e alle routine. Dall’anno educativo 2022-2023 la modalità pedagogica di accoglienza dei bambini nuovi iscritti prevede una piena compartecipazione da parte dei genitori durante le prime giornate. Questo permette al bambino, affiancato dal genitore in questa delicata fase, di vivere insieme la routine giornaliera, esplorare l’ambiente, approcciarsi alla conoscenza del personale educativo e dei centri di interesse. L’ampio giardino, nonché il Percorso Verde Comunale ‘Leonardo Cenci’ di Pian di Massiano ubicato nelle immediate vicinanze ed il mercato settimanale, vengono fruiti durante tutte le stagioni secondo i principi dell’outdoor education.

Le famiglie sono coinvolte attraverso momenti di scambio quotidiani, colloqui individuali, collettivi, tavole rotonde a tema con l’intervento di professionisti, laboratori, feste e uscite. Durante l’anno educativo sono proposti momenti di educazione intergenerazionale in cui i nonni dei bambini iscritti sono coinvolti in laboratori esperienziali ed espressivi.

Il servizio favorisce il percorso progettuale di continuità 0-6 con le Scuole dell’infanzia del territorio. Il nido è dotato di cucina interna.

Info e prenotazioni allo 075 5005979 e al 335 704 6658.