Perugia, il Metrobus sta arrivando: "In autunno inizieranno i lavori, collaudo entro il 2025". Ecco come funzionerà

Il Metrobus sta arrivando. "Con l’arrivo dell’autunno inizieranno i lavori, portati avanti solo da aziende della zona, e verranno creati percorsi alternativi per rendere i cantieri meno problematici per la normale viabilità. Entro il 2024 l’opera dovrebbe essere completata per poi essere perfezionata e collaudata entro il 2025". Parole di Margherita Ambrosi, la dirigente di Mobilità e Infrastrutture del Comune di Perugia. Il Metrobus, ha sottolineato, "collegherà la città in maniera più estesa e veloce: spostarsi da e verso Castel del Piano o Ponte della Pietra, per citare due fra le tante zone interessate, sarà molto più semplice".

Le zone interessate dal passaggio del Metrobus saranno nove: Castel del Piano, Strozzacapponi, Sant’Andrea delle Fratte, San Sisto, Polo ospedaliero – universitario Silvestrini, Case Nuove, Ponte della Pietra, Via Settevalli e Bellocchio.

Il veicolo è stato presentato da Gabriella Poggi (Agenzia Jack Blutharsky) come un mezzo dalle sembianze di un autobus che si muove su corsie preferenziali simili a quelle di una metro: “È totalmente elettrico e l’attesa del mezzo sarà ridotta, la percorrenza del viaggio sarà breve e porterà a una riduzione dell’inquinamento e del traffico”. Finanziato con i fondi del Pnrr il metrobus si estenderà per 24,5 km, dal capolinea di via Fausto Luciani a Castel del Piano fino al capolinea su Via Sicilia a Fontivegge che verrà collegato ai marciapiedi dei binari e al Minimetrò

Il suo logo ricorda quello del Minimetrò, un "rimando voluto", è stato spiegato alla presentazione, "poiché il servizio integra la mobilità della città affinché possa essere interamente percorribile senza l’uso della macchina".

Si è dunque discusso dell'intenzione di portare la popolazione perugina a usare il mezzo pubblico piuttosto che il mezzo privato e a tal proposito il sindaco Andrea Romizi ha spiegato: “Avvertiamo una grande responsabilità sia per essere stati beneficiari di risorse importanti sia per l’attestato di fiducia che così ci è arrivato da parte dell’Europa per il nostro progetto di trasporto rapido di massa – ha infine detto il sindaco Andrea Romizi -. Siamo partiti dall’obiettivo di superare un paradosso: il nostro Comune è tra quelli che più investono sul trasporto pubblico locale, ma siamo una delle città in cui meno si utilizza. Per questo nella scorsa consiliatura si scelse, anziché di apportare solo qualche correttivo, di fare anche scelte coraggiose tra cui c’è proprio il Metrobus, una soluzione da tempo praticata in Europa e sempre più adottata nel mondo da città con dimensioni simili alla nostra".

E ancora il sindaco Romizi: "Qui servirà un bacino di utenza di circa 40mila persone e si caratterizzerà per l’integrazione con altri sistemi trasportistici, tra cui il minimetrò, offrendo un’occasione di riqualificazione nelle zone attraversate. Abbiamo scommesso sull’affidabilità e sulla bellezza di un’infrastruttura che dovrà fornire un servizio anche in orario notturno per andare incontro alle esigenze di tutte le categorie: residenti, lavoratori, studenti. Ora auspichiamo che la partecipazione iniziata con il Pums prosegua anche nella fase di realizzazione dell’opera e che tutti i cittadini siano parte di questa sfida e la vivano da protagonisti”.

Il progetto ha preso piede anche in altre città europee come Amiens, Nantes, Rouen e Pau, e Romizi ringrazia l’Europa per aver inserito Perugia fra le città meritevoli di attuare il progetto. Per l’inizio della campagna di informazione a Perugia si è scelto il periodo di Umbria Jazz. Da oggi è online il sito metrobusperugia.it, uno strumento concepito per fornire tutte le informazioni sul nuovo sistema trasportistico e che consente anche di iscriversi a una newsletter. Diverse le sezioni in cui si articola. Quella dedicata a “Il Progetto” illustra l’opera, le caratteristiche e le finalità. La sezione “Cantiere in movimento” conterrà informazioni puntuali su tutte le fasi del cantiere, sulle eventuali modifiche alla viabilità e altre informazioni utili per cittadini, imprese e attività commerciali.

“I Plus” indica i vantaggi attesi del Metrobus sotto il profilo trasportistico, della sostenibilità ambientale e degli interventi di riqualificazione urbana. Ci sono anche “News ed eventi” e “Faq”, mentre attraverso i “Contatti” è possibile ottenere ulteriori informazioni attraverso la compilazione di un modulo online. Oltre al lancio del sito, oggi è stato annunciato che nel periodo di Umbria Jazz in centro storico sarà distribuito materiale informativo a cittadini e turisti. E’ importante compilare il form di contatto sul sito da parte dei cittadini interessati dai cantieri per una puntuale comunicazione su tutte le fasi.