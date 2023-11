Nomine & Poltrone - Luca Stemperini nuovo presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Perugia

Luca Stemperini è il nuovo presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Perugia. "Siamo entusiasti per l’elezione a presidente di Luca Stemperini, nostro giovane ragazzo che è stato premiato per la sua visione di istruzione e merito, ricevendo pieno sostegno da tutti gli studenti - si legge in una nota di Gioventù Nazionale Perugia - Lavoreremo al fianco di Luca e di tutta la consulta provinciale per apportare le nostre istanze e fare in modo che tutti gli studenti possano sentirsi realmente rappresentati".

“Complimenti a Luca Stemperini appena eletto presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Perugia. A Luca, responsabile scuole del movimento giovanile di Fratelli d’Italia, un grande in bocca al lupo per l’incarico di rappresentare e dar voce a tutti gli studenti, convinto che lo farai con la serietà e l’entusiasmo che conosciamo”.

Lo scrive su Facebook il coordinatore regionale di FDI Umbria Emanuele Prisco, commentando l’elezione di Luca Stemperini, responsabile provinciale delle scuole di Gioventù Nazionale, l’organizzazione giovanile del partito di Giorgia Meloni.