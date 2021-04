Nasce il comitato largo Madonna Alta: nonni, genitori e amici tutti insieme per riqualificare l'area

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Riqualificare l'area: questa la parola d'ordine del Comitato Largo Madonna Alta. Composto da nonni, genitori e amici del quartiere si prefigge l'obiettivo di migliorare la qualità della vita ed i servizi a disposizione degli abitanti. Tra i primi progetti quello della raccolta fondi per realizzare un parco giochi per bambini unito al ripristino del campo da pallacanestro ed alla pulizia del parco (quest'ultima effettuata in data 25 aprile con il supporto di Gesenu. Immagini dell'evento scaricabili a questo link https://www.largomadonnaalta.it/eventi/). La raccolta fondi -a soli 10 giorni dal lancio- conta già più di 2800€ portando il Comitato a raggiungere la cifra utile per l'acquisto di uno scivolo e di un'altalena

. A questo link il render del progetto e tutti i giochi che andranno a costituire il nuovo parco https://www.largomadonnaalta.it/il-parco/. Inoltre il 19 aprile il Comitato Largo Madonna Alta alla presenza dell’Assessore ai Lavori Pubblici Infrastrutture-Ambiente-Aree Verde Otello Numerini e al P.O. Gestione del Verde Pubblico Roberto Regnicoli ha illustrato gli scopi e le finalità dell’ente. Il Comune di Perugia ha espresso pieno apprezzamento per l’iniziativa unitamente alla disponibilità massima a sostenere tutte i progetti che il Comitato intenderà proporre. Hanno aderito all'iniziativa anche numerose attività commerciali del territorio. Tutte le info su www.largomadonnaalta.it Seguici su ➡️ FB https://www.facebook.com/LargoMadonnaAlta ➡️ IG https://www.instagram.com/largomadonnaalta/