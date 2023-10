Todi, a pranzo con il sindaco e l'assessore: qualità e sostenibilità nelle mense scolastiche

Educazione alimentare e ambientale al centro del pranzo speciale per i sessanta bambini della scuola materna del Broglino, che hanno avuto come ospiti il sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, e l'assessore Alessia Marta.

Si tratta del primo di una serie di incontri che i due amministratori hanno programmato nelle scuole comunali, per verificare lo stato dei servizi e delle strutture all'inizio del nuovo anno scolastico. Durante la visita, il sindaco e l'assessore hanno dialogato con le insegnanti e il personale non docente, ascoltando le loro esigenze e le loro proposte.

Un tema centrale è stato quello della mensa scolastica, che da settembre è affidata a una nuova società, vincitrice di una gara pubblica. La novità più importante è la qualità degli alimenti, provenienti da produttori locali e freschi, senza surgelati. Inoltre, i bambini ricevono una colazione a metà mattina e una merenda pomeridiana, comprese nel servizio di refezione. Il progetto prevede anche un'educazione alimentare per tutta la comunità scolastica: bambini, insegnanti e genitori. Questi ultimi saranno coinvolti nella costituzione di un comitato per la mensa, per monitorare e migliorare il servizio.

“Il nostro obiettivo - ha spiegato il primo cittadino - è garantire ai nostri alunni una qualità elevata dei servizi scolastici e della refezione, anche se questo comporta un maggiore sforzo economico per il Comune”.

Nei prossimi giorni, il sindaco e l'assessore continueranno il loro giro di visite nelle altre scuole tuderti. Tra le iniziative previste, c'è anche la consegna delle borracce per l'acqua agli alunni delle prime classi della primaria, per incentivare l'uso dell'acqua dei distributori gratuiti presenti in ogni plesso, in linea con la politica “plastic free” avviata dal Comune da tre anni.