Marsciano in lutto, è morto Massimo Ceccarelli

Il ricordo del Comune per la scomparsa dell'ex assessore e presidente del consiglio comunale

Marsciano in lutto per la morte di Massimo Ceccarelli. A darne notizia è l’amministrazione comunale di Marsciano, con il sindaco Francesca Mele, la Giunta e il Consiglio presieduto da Vincenzo Antognoni.

Il ricordo del Comune: "Per molti anni amministratore del Comune, sia nel ruolo di consigliere che in quello di presidente del Consiglio e assessore, Massimo Ceccarelli ha sempre portato avanti con competenza il suo impegno istituzionale sostenuto da una passione politica autentica. È stato un cittadino molto presente e attivo anche nell’associazionismo, dove ha messo a disposizione il suo tempo e il suo punto di vista pragmatico nell’affrontare i problemi e nel risolverli. Alla famiglia di Massimo l’amministrazione comunale esprime le proprie condoglianze e la vicinanza di tutta la comunità cittadina in questo difficile momento".