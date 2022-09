INVIATO CITTADINO Scuola materna Santa Croce, finalmente messo in sicurezza il marciapiedi

Finalmente messo in sicurezza il marciapiedi che fronteggia la Scuola Materna Santa Croce. In prossimità della riapertura delle scuole. Respiro di sollievo da parte dei genitori che vedono rimossa una storica limitazione. Siamo in via XIV Settembre, in prossimità dell’intersezione con lo Slargo della Pesa.

Ne abbiamo parlato più volte, mettendo in evidenza la pericolosità di quel marciapiedi, rialzato dalle vigorose radici di un albero.

Un caso fotograficamente documentato e la cui consistenza era sotto gli occhi di tutti. Finalmente l’intervento, consistito nel taglio e nella rimozione delle lastre di porfido “esplose”. A favore della salute della pianta, è stata ampliata la zona di riguardo intorno al tronco, per consentire all’apparato radicale di respirare.

Riposizionate in sede e stuccate le mattonelle che finalmente sono state rimesse in piano. Rinsaldato il cordolo in travertino che delimita il marciapiedi sul lato della carreggiata.

Insomma: proprio un lavoro ben fatto.