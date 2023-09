Magione, la novità sulle rive del Trasimeno: nel 2024 arriverà il glamour camping resort

"Trasimeno Glamping, la scommessa di nuovo un modello di ricettività debutta lungo le rive di Sant'Arcangelo". Ad annunciarlo è il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini. "L'apertura - scrive su Facebook - è prevista per l'estate 2024: si tratta della nona struttura del marchio italo-olandese Vacanze col cuore, azienda leader nel settore del turismo open air guidata dalla famiglia Van De Loo-Scalvini".

Il nuovo villaggio, prosegue il sindaco, "sull'onda dei moderni glamour camping resort, sorgerà a Magione, lungo la costa Est del Lago Trasimeno. Potrà accogliere oltre mille ospiti grazie a una superficie di circa sei ettari. L'area si trova a fianco del pontile di Sant'Arcangelo, dove era già presente il camping villaggio Italgest che in passato era riuscito a registrare arrivi da tutta Europa con decine di migliaia di presenze turistiche ogni estate, fino a superare in alcuni anni la cifra record di 100mila in una sola annualità: si è trattato per quasi trenta anni del più grande campeggio per numero di presenze in Umbria".