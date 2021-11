Umbria in lutto per la morte di Roberto Carpinelli: una vita dedicata alla sinistra e alle bocce

Politica in lutto per la morte di Roberto Carpinelli, esponente di sinistra, già assessore comunale a Marsciano e per tre legislature a Palazzo Cesaroni.

Nato a Marsciano nel 1964 Carpinelli, dipendente della Provincia di Perugia, è stato segretario regionale del Pdci e poi in Rifondazione Comunista, segretario della sezione di Fratta Todina. Eletto consigliere regionale nel 2005 ha ricoperto la carica fino al 2015. Terminato l’impegno istituzionale aveva ripreso gli studi universitari di ingegneria.

Politico, appassionato di storia e giocatore, fino alla massima serie, di bocce con la Life Live di Santa Maria degli Angeli.

Sui social scrive Catiuscia Marini, già presidente della giunta regionale: Roberto Carpinelli: "E’ stato consigliere regionale dal 2005 al 2015 , con una militanza nella sinistra umbra ed era stato segretario regionale dei Comunisti italiani. Lo ricordo nel suo impegno politico, con un carattere determinato e pugnace nel confronto politico, espertissimo di metodi e leggi elettorali …. Un “matematico” nel pensiero e nella grande competenza scientifica: terminato il mandato in Regione ci eravamo confrontati sul fatto che riprendesse il percorso universitario ed aveva terminato gli studi in Ingegneria dopo numerosi e brillanti esami ... Mi ha fatto piacere che in tutti questi anni, fuori dalle istituzioni, abbiamo continuato a sentirci e vederci … Ma non ci siamo riusciti questa ultima volta… un grande abbraccio a Verusca ed a tua figlia, ai tuoi genitori e tua sorella … con tutto il mio affetto fortissimo".

Cordoglio è stato espresso da tanti politici attraverso i social.