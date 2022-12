Perugia in lutto, è morta Carla Schucani. Il ricordo di Romizi: "Se ne va un pezzo della storia della città"

Perugia in lutto. E' morta Carla Schucani, storica pasticcera e artista. Il sindaco Andrea Romizi e l'Amministrazione comunale di Perugia, si legge una nota del Comune, "esprimono vivo e profondo cordoglio per la scomparsa di Carla Schucani per tanti anni manager della storica pasticceria Sandri. Nata in Svizzera ma perugina d'adozione, Carla Schucani ha legato indissolubilmente il suo nome al mondo della pasticceria di cui è stata raffinata interprete. Famose, non soltanto a Perugia, cui era legatissima, le sue inimitabili vetrine attraverso le quali per anni ha raccontato, a suo modo, la storia della città. I funerali di Carla Schucani, mancata all'affetto dei suoi cari all'età di 90 anni, si terranno lunedì alle 16 nella chiesa di San Marco".

"Con la scomparsa di Carla Schucani se ne va un pezzo della storia di Perugia - spiega il sindaco Romizi - Siamo vicini alla sua famiglia cui esprimiamo le nostre più sentite condoglianze partecipando al ricordo di una grande artista, generosa e riservata, mai sopra le righe, e dotata di un talento sopraffino".