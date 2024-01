ESCLUSIVO Dal successo sul web all'approdo nelle librerie di Correva l'anno di Marco Saioni. Amore, Sangue, Sbornie e talenti. Storie di Perugia e d'intorni

Dal primo articolo di cronaca storica inviato da Marco Saioni alla mia mail di Perugiatoday.it ho capito subito che sarebbe stato un successo di visite - la media è saldamente sopra le 5mila - e che queste storie di umile cronaca politica e costume risalenti ai primi anni del '900 sarebbero servite per capire le radici di tante devianze e paure che alimentano oggi le cronaca dei giorni nostri.



Storie minime, perlopiù, tratte da spunti di cronache giornalistiche, talvolta sorrette da altre fonti documentali e bibliografiche. Quasi un album di famiglia quello che si rivela attraverso i variegati ragguagli della stampa locale. Un flusso narrativo, qproposto in successione cronologica, compreso in un arco temporale che dal nuovo assetto unitario scorre fino al primo conflitto mondiale. Le vicende narrate e reinterpretate si avvalgono d’ingredienti attinti dalle risorse dell’immaginario. Espedienti utili alle esigenze narrative, volti a guarnire, adottando uno specifico registro linguistico, profilo e ruolo dei vari personaggi che agiscono nel teatro dell’esistenza. Tale sciame di voci, quasi sempre umili, riesce tuttavia a comporre un racconto, più pertinente agli aspetti socio-antropologici che a quelli storici, riferibile a una città marginale e al suo territorio limitrofo. Sono fatti e fattarelli successi nell’ambito di una collettività post unitaria, in particolare quella perugina, ancora intensamente legata alla terra.



A ridosso delle porte cittadine incalzava la campagna e da lì transitavano tutti i prodotti di un’agricoltura strangolata da iniqui patti colonici. A fronte di una risicata fascia abbiente, la grande maggioranza di operai, contadini e artigiani tirava a campare, stipata in case insalubri dal fitto oneroso e prive di servizi igienici. Ci si arrangiava, se il lavoro dava di che vivere, altrimenti si emigrava in America o dove le scarpe e i bastimenti trascinavano gli umili a smaltire la miseria. Gente scaltra e smaliziata, quella perugina, lestissima e creativa nell’esercizio di gabbare il dazio ed esercitare il dileggio, anche spietato, contro i comportamenti ritenuti disdicevoli, quindi oggetto di “scampanate”. Incline anche a ribaltare i banchi del mercato se i prezzi al rialzo somigliavano all’azzardo dei venditori. Pronta all’occorrenza, anche di mano e di lama, non trascurando l’immancabile doppietta. Si feriva e uccideva spesso, più per gelosia e attacchi di follia etilica, magari per liti da gioco, che per rubare. Il furto, peraltro assai diffuso, tendeva unicamente ad assicurare prodotti d’autoconsumo. Tra i più ambiti, il pollame, vino, prosciutti, verdura e frutta di stagione. Eccezionalmente i soldi, anche in virtù della difficoltà di reperimento per i sempliciotti ladri di galline.



Molti i suicidi. Si abbandonava la vita per disperazione, insostenibile indigenza o per amori andati a male. Diffusissimo il ricorso al sublimato, in voga tra le signorine, al cappio o alla pistola, seppure il volo di sola andata dal muraglione trionfasse nelle preferenze. Formidabili bevitori, però. Frequenti a tale proposito le note di cronaca nel riferire di qualcuno rimosso a forza dalla pubblica via poiché franato nel vino o tradotto in carcere fino allo smaltimento dei fumi. Una piaga sociale, l’abuso di alcool, assunto ovunque o all’osteria, dove allignavano personaggi assurti a mito letterario, come Tabarrino o il gobbo Bandiera. Poi gli amori, amorazzi, scappatelle dagli autentici echi boccacceschi, prostituzione diffusa. Storie pepate dagli esiti tragicomici per la delizia e la pietà pelosa dei cronisti. Processi affollati come teatri con tifoserie urlanti erano occasione di svago e materia d’affabulazione.



Una collettività chiusa e diffidente verso tutti gli estranei, tuttavia. In odore di straniero era anche quello di fuori porta. Malcontenti e rimostranze, dunque, per gli ambulanti e i questuanti, specie se “meridionali d’Italia” ma una certa avversione era palpabile anche verso i turisti. C’era anche la città, quella amministrata da Ulisse Rocchi, sindaco spendaccione ma capace di visione e in grado di garantire servizi all’avanguardia per l’epoca. Una città ammirata dai viaggiatori ospiti del Brufani, sebbene mortificata da un servizio ferroviario di cui tutti lamentavano la palese inadeguatezza. Una marcata marginalità, tuttavia, che neanche l’attestata fama sovranazionale di alcuni scienziati poté arginare. Eppure l’Università espresse figure come l’archeologo Vermiglioli, primo titolare in Italia di cattedra in materia, il chirurgo e poeta dialettale Ruggero Torelli, il geniale Luigi Purgotti, tutti ostili alla ribalta, un tratto peculiare di quei perugini, qui ricordati, meticolosi e assidui solo nell’esercitare il proprio ingegno.



