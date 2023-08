La fortuna fa tappa in Umbria, gratta un ‘New Turista Per Sempre’ e vince: c'è un nuovo milionario

La fortuna fa di nuovo tappa in Umbria. E c'è un nuovo milionario. A Corciano è stato incassato un ‘New Turista Per Sempre’. Questa vincita consiste in 300.000 euro che vengono pagati subito, più 6.000 euro al mese per 20 anni ed un bonus finale di 100.000 euro. In totale la vincita ammonta ad 1.936.849 euro. A riportare la notizia l'agenzia di stampa specializzata 'Agimeg'.