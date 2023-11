Stazione di Fontivegge, nuova vita per i fabbricati vuoti e l'area dell'ex bocciodromo: ecco cosa diventeranno

Via libera (dalla Commissione) ad un'altra piccola ma importante rivoluzione urbanistica a Perugia che vede dalla stessa parte l'amministrazione comunale del sindaco Romizi e Rete Ferroviaria Italiana. Stiamo parlando della riqualificazione dell'area che ruota intorno alla Ferrovia Centrale di Fontivegge che necessità di una variante al piano regolatore generale per la definitiva realizzazione. Un'area che si vuole strappare dal degrado e dall'inutilizzo mettendola disposizione della popolazione in particolare a quella studentesca che soffre della carenza di alloggi dopo il boom delle iscrizioni negli ultimi tre anni. L'assessore Margherita Scoccia, sempre più il volto e la mente della eredità amministrativa del sindaco Romizi giunto ormai alla fine del suo secondo mandato, ha spiegato le principali opere inserite nel progetto definitivo: nell'ex fabbricato viaggiatori è prevista la rifunzionalizzazione con nuove attività quali uno studentato con aree comuni a piano terra. Inoltre è prevista la demolizione del fabbricato dell’ex-bocciodromo che lascerà il posto ad un piazzale con aree a verde.



GLI OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - L'assesore Scoccia ha spiegato che il progetto risponde ad alcuni obiettivi di interesse pubblico come: il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di vivibilità delle aree di stazione; maggiore attrattività della stazione ferroviaria; valorizzazione degli spazi del fabbricato viaggiatori oggi dismessi e privi di funzioni, incremento dell’attrattività dell’Università degli studi di Perugia; • implementazione della mobilità sostenibile del personale e degli studenti dell’ateneo, attraverso l’insediamento dello studentato nel fabbricato viaggiatori e il conseguente rafforzamento del trasporto su ferro e dell’offerta intermodale.



Inoltre la realizzazione della residenza per studenti universitari nei locali del fabbricato viaggiatori della stazione di Perugia può contribuire a perseguire la riqualificazione urbana ed ambientale di un ambito territoriale che ha ormai definitivamente assunto valore strategico, nel quadro della riorganizzazione delle funzioni di interesse generale e degli spazi pubblici che coinvolge l’intera città di Perugia. In ragione di ciò con questa proposta si chiede di dare mandato al rappresentante del Comune di Perugia in conferenza di servizi di esprimere parere favorevole alla realizzazione del progetto.





IL DIBATTITO - Il consigliere Gino Puletti (Progetto Perugia) ha sottolineato che l’intervento di variante urbanistica è semplice, mentre assume grande importanza quello che Rfi andrà a realizzare non solo con lo studentato ma per la fruibilità generale degli spazi della stazione. Un’azione che era attesa da tempo e che è strettamente correlata alla progettualità generale messa in campo dall’Amministrazione comunale per valorizzare e riqualificare un’area in difficoltà. Il cambio di destinazione d’uso a studentato dà valore maggiore al progetto, perché renderà ancora più viva l’area.La consigliera Francesca Renda (Tppu) ha sostenuto che l’attenzione che l’Amministrazione sta avendo per Fontivegge è meritoria. Questo progetto, pertanto, è in linea con l’azione, più ampia, di valorizzazione dell’area e consentirà di farla vivere dai giovani.