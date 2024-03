INVIATO CITTADINO Via Pinturicchio. Asfalto bucato, pedone bagnato, indumento sporcato

Non ci si salva. Una condanna. È diventata ormai una strada, con relativi marciapiedi, impercorribile da quanti rinunciano all’automobile e scelgono di girare “a pedagna”.

I poveri pedoni non hanno scampo. Sia sull’uno che sull’altro marciapiedi, vengono ineluttabilmente raggiunti da spruzzi lutulenti.

È il frutto dell’acqua accumulata su buche, simili a crateri.

Il fatto è che la pioggia non fa che esasperare il fenomeno delle buche. Che si dilatano, specie nei punti in cui è stato riportato catrame a freddo in quantità. Insomma: dove ci sono le toppe. E via Pinturicchio è tutta una toppa.

Così è impossibile sottrarsi. Se si esce a piedi, lo schizzo è garantito. Per la gioia (si fa per dire) delle lavanderie.

Certo è che marca visita da un pezzo la via intestata al “pittorucolo”, come - con robusta dose di autoironia - ebbe ad appellarsi Bernardino di Betto. Il quale aveva casa nella strada che ne ricorda il nome (sebbene quella lapide sia un po’ sbiaditella e richieda una nuova rubricazione).

Il sottostrada è un macello. Fondi, legnaie e cantine sono letteralmente irrorate ad ampio raggio. Ci piove quasi come all’esterno.

Qualche tempo fa, il signor Domenico Rossi, denominato il ‘sindaco di piazza Grimana’, ci accompagnò in un suo fondo cui si accede dalle scalette di via dello Sturione.

Ebbene: ci mostrò una serie di bacinelle, secchi e catini sui quali si raccoglieva l’acqua piovana. Malgrado l'anziano avesse provveduto a sostenere, con travi di ferro e supporti, e a tamponare alla meglio. Ma il fatto è che occorre rifare il fondo della strada urbana, ormai ridotta a un colabrodo. Il signor Domenico si lamentava del fatto che il Comune, cui si era rivolto da anni per segnalare il problema e chiedere aiuto, gli avesse risposto che erano affari suoi e che doveva provvedere curis et impensis propriis. Roba da matti!

Sic stantibus rebus, cosa si aspetta a procedere a questa necessaria operazione? Peraltro, via Pinturicchio è percorsa da pullman urbani che scassano senza limiti un fondo che… più rappezzato non si può.

Rifare, dunque, ex novo. A mali estremi… estremi rimedi.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)