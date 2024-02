INVIATO CITTADINO Un Luogo per “ludivertirsi”. Al Centro per le famiglie Zona Sociale n.2 - Città Famiglia

Non spaventi il neologismo. Il ludus è gioco e apprendimento. Pedagogia di sostanza e non di apparenza. Conversione al versante sociale.

Ogni primo mercoledì del mese tutti insieme appassionatamente.

L’iniziativa è decollata il 7 febbraio e si dipanerà per i prossimi 6 marzo, 3 aprile, 8 maggio, 5 giugno.

Si sono accordati, viribus unitis, i Comuni di Perugia, Corciano, Torgiano, le Acli provinciali di Perugia, Associazione Territorio Istruzione Cultura.

Due ore (16:30-18:30) di amicizia e condivisione. Perché - mica scherzi! - il gioco è una cosa da prendersi maledettamente sul serio.

Si tratta di laboratori per bambini e ragazzi del range 4-12 anni. I quali si cimenteranno in attività acconce sotto il profilo dell’educazione. Che funziona solo se associata al piacere di stare insieme. In omaggio all’aureo brocardo pedagogico del ludendo discitur.

All’insegna dell’inclusione, della correttezza della simpatia che è tale quando si colora di empatia.

L’accesso è libero e gratuito con accesso al link https://forms.gle/c2LAPZn44ogv4cUP8.

Impossibile non… gradire.

Specialità nei giochi da tavola che sono democratici. Ossia per tutti.