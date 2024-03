INVIATO CITTADINO Un convegno speciale, quello dedicato a Mario Torelli

Un bilancio eccellente. Anzi, entusiasmante.

Interventi di rango da parte di personalità di rilievo del milieu archeologico e di scienze sorelle.

Ma anche lampi di commossa rievocazione di momenti amicali e privati.

Un evento, insomma, trasversale alle categorie e alle appartenenze. Che ha dimostrato quanto la città tenesse al ricordo di una personalità che a un livello di cultura eccezionale sapeva affiancare generosa affabilità.

Una soddisfazione per quanti lo hanno conosciuto. E amato. In specie per Concetta Masseria, compagna di studi e di avventura esistenziale.

Facciamo dunque proprio – come giornale e come amanti della città – il ringraziamento che la direttrice rivolge a tutto il personale nella pagina istituzionale.

Riportiamo di seguito i nomi di quanti hanno saputo egregiamente corrispondere alle esigenze di Accoglienza e Vigilanza del MANU: Simonetta Ardone, Paolo Berardi, Sauro Favaroni, Maria Fiorito, Cristina Gagliani, Stefano Giansanti, Massimo Marchini, Daniela Mommo, Simonetta Papalini, Paolo Sabatini, Anna Rita Speziali, Claudio Stemperini, Erzsebet Szylagyi, Fabio Terradura, Caterina Tucci, il personale dei Musei nazionali di Perugia.

Per la Direzione regionale Musei Umbria: Silvia Racano, Alessandra Cianetti, Alessandro Tenerini, Mariagrazia Chimenti, Marta Lucci, Silvia Casciarri, Giorgio Rocca, Esmeralda Fusaro, l'Ufficio Tecnico, gli Uffici Amministrativi e l'Ufficio Comunicazione.

Tutti coloro, insomma, che si sono adoperati per la realizzazione e la perfetta riuscita dell'evento.