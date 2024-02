INVIATO CITTADINO Ricordando Beppe Fioroni, artista e gentiluomo

Nella sede della Pro Ponte in via Tramontani, a Ponte San Giovanni, un evento per ricordare Peppe Fioroni, personaggio da sempre vicino all’associazione, con manifestazioni di affetto e generosità. L’evento venerdì 16 gennaio alle 20:00, preceduto da un momento conviviale.

Sul palcoscenico si sono tenuti eventi memorabili come il mio Pinocchio perugino. In cui il contributo di Beppe era triplice: cantava e recitava nel ruolo di Magnafòco, suonava l’organetto ed aveva realizzato un magnifico scenario con Pinocchio e la Fatina. Indimenticabile la sua tendenza a cambiare continuamente le battute, disorientando tutti. Ma Peppe era fatto così: non amava essere irreggimentato.

Di Peppe si ricorderà la fondazione della Galleria d’Arte Artemisia, gestita dalla sua compagna Rita Giacchè, in via Alessi dove esposero grandi come Franco Venanti e giovani alle prime armi, poi affermatisi, come Momo, di cui presentai la prima mostra.

Tante le opere disseminate nella città: penso al Gallo di Corciano, al Grifo e all’Umbria di via Settevalli, alla ceramica felliniana di piazzetta del Duca, vicino al Post Mod. Tutte generosamente donate.

Né si può dimenticare la creazione di una scuola di mestieri in Malawi, in cui vengono educati ragazzi e ragazze alla lettoscrittura e a mestieri come la sartoria e la falegnameria.

Alla serata saranno presenti compagni di avventure musicali, come Norberto Paolucci, Roberto Cecchetti, il Gruppo Musicale Sonidumbra. Leandro Corbucci leggerà qualcosa.

In esposizione anche due manufatti artistici: una Vespa 125 e una Cinquecento decorate da Fioroni.

Ci saranno anche autorità regionali e comunali, il figlio Michele e altri membri della famiglia Fioroni.