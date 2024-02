INVIATO CITTADINO Questioni di cuore. Uno screening gratuito in nome e memoria di Nicola Camicia

“Prevenire è meglio che curare”, recita un vecchio, ma sempre valido adagio.

L’aureo brocardo assume ulteriore valenza, se la cura del corpo si coniuga col ricordo di un ragazzo che la Nera Signora ha prematuramente strappato all’affetto dei suoi cari.

Per onorarne il ricordo tra amici e comuni cittadini, il padre Carmine ha dato vita al progetto promosso dall’associazione ‘Nicola Camicia Dammi solo un minuto per non dimenticare’. Lo scopo è quello dell’individuazione precoce dell’esistenza di fattori di rischio.

Siamo giunti alla seconda edizione di screening Cardiovascolare gratuito, effettuato a Corciano, al fine di lanciare un messaggio inequivocabile.

Perché tutti, indipendentemente dall’età e dalle condizioni socio-economiche, abbiano la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiovascolare.

Un modo per fare prevenzione e promuovere le attività dell’Associazione. Dopo il dramma che ha colpito la famiglia Camicia, il padre Carmine ha deciso di costituire un’associazione, affinché Nicola, deceduto precocemente per arresto cardiaco, possa essere sempre ricordato.

L’Associazione è denominata “Dammi solo un Minuto”, a significare che basta poco tempo per verificare le nostre condizioni di salute e soprattutto quelle cardiovascolari.

Dice l’amico Carmine: “S’invitano i Cittadini a partecipare allo screening Cardiovascolare, che si terrà in data 24/02/2024 dalle 07:00 alle 13:00 presso il Poliambulatorio Fisiocam, struttura accreditata dalla Regione Umbria con sede in Via Gramsci 6, al primo piano del Centro commerciale la Galleria, Ellera di Corciano”.

Il tutto a costo zero per l’utente.

Quali le analisi indispensabili?

Elettrocardiogramma, misurazione dei parametri vitali, esame ematico: colesterolo totale-hdl-ldl e glicemia.

L’evento è reso possibile dalla collaborazione tra Fisiocam srl, Direzione dei laboratori Crabion, medici, cardiologi, infermieri, biologi e tutto il personale.

Lo screening gratuito è patrocinato dall’Ordine Professionale Infermieri (OPI).

I partecipanti, dopo l’accettazione di rito, potranno ricevere le prestazioni a titolo completamente gratuito.

A tutti sarà immediatamente consegnato il risultato dell’ECG con relativa scheda, mentre la risposta degli esami ematici perverrà via mail.

l’Associazione Nicola Camicia “Dammi solo un Minuto”, attraverso questa iniziativa, vuol ricordare ai Cittadini che la prevenzione cardiovascolare è fondamentale.

Costituisce preciso impegno dell’Associazione la prosecuzione della formazione di primo soccorso cardiovascolare, attraverso corsi RCP Respirazione Cardiopolmonare ed utilizzo del defibrillatore semiautomatico.

Al momento sono già oltre 100 le persone prenotate. Ma c’è ancora posto: diamo solo un minuto… per la nostra vita.