INVIATO CITTADINO Piazza Vittorio Veneto. Come ti rimuovo, in men che non si dica, gli alberi impattanti

A poche ore dall’uscita del nostro servizio, chi di dovere ha deciso per il meglio e condiviso l’osservazione improntata a buon senso e rispetto della città.

Ne riassumiamo le linee portanti, a beneficio del lettore.

Proprio di fronte alla Stazione ferroviaria, in una aiuola parallela all’andamento della fontana, erano state piantumate quattro essenze di alto fusto. Due di esse erano lecci.

Perfino banale osservarne l’effetto impattante. Fin troppo facile prevedere che, con la crescita, quelle chiome avrebbero finito con l’impedire la vista: da un lato, dell’edificio stazione; dall’altro del viale Mario Angeloni.

Ora, è vero che il verde è un bene. Ma seminarlo a casaccio non si rivela una buona scelta.

La vegetazione deve, insomma, essere inserita nel giusto contesto. E non, oltretutto, in una piazza intorno alla quale girano pullman urbani con notevole movimento di passeggeri ed di mezzi.

Insomma: si era rivelata una scelta errata. Intorno alla quale – ci risulta – non era mancato chi si rivolgesse in tono polemico agli assessori Scoccia e Numerini.

I quali, in tutta evidenza, debbono aver messo in gioco il loro ruolo e prestigio personale per rimediare a un palese errore. Forse non attribuibile a loro direttamente. Ma che non volevano evidentemente far proprio. Caricandosi di una critica attribuibile non a loro ma, evidentemente, al progettista della rigenerazione della piazza.

Ora, di quelle piante, restano le buche nelle quali erano state depositate. A breve, verranno chiuse. E di quel “misfatto” si perderà memoria.

Restano anche i bastoni della struttura necessaria a farli crescere diritti. Come diritta – a nostro parere – è risultata la scelta di toglierli di mezzo e piantumarli altrove. Dove? Se gli va, ce lo diranno. E ci farà piacere sapere la nuova destinazione di quelle quattro pregevoli essenze.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)