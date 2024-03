INVIATO CITTADINO Partito, ieri 8 marzo, il mese di Corciano “città delle donne” Al teatro della Filarmonica si esalta il femminile col De Andrè dei 'Creusa de Ma'

Parte alla grande l’iniziativa del Comune, VITE DI DONNA. Luci e ombre dell’universo femminile, pensata in occasione della giornata internazionale della donna.

Primo motore: la persona dell’assessore Francesco Mangano, validamente supportato dall’Associazione politico-culturale ‘Humus Sapiens’. Attivamente impegnata per promuovere l’uguaglianza di genere e il rispetto dei diritti degli esseri umani.

Il presidente, Antonio Rocchini, declina configurazione e finalità della compagine di natura sociale e culturale operante dal 2016 e con già all’attivo ben 52 iniziative di rango.

La prossima, a palazzo Gallenga il 10 aprile, con la conversazione “Buoni emigranti, cattivi immigranti”, cui la civitas perusina è fin d’ora invitata.

Francesco Mangano sottolinea l’importanza che la comunità corcianese annette all’iniziativa, ricordando gli incontri del mattino al Girasole e a Mantignana, coi ragazzi del Bonfigli. Scuola, dunque, come luogo elettivo per orientare nella direzione di un’educazione rispettosa delle diversità.

Risuonano gli slogan Donne per la Pace e Più donne ai tavoli della Pace, legati alla campagna intrapresa dal quotidiano Avvenire.

Poi una riflessione sui testi di Fabrizio che esaltano il femminile, declinato negli step dell’infanzia e dell’età adulta, sempre nel massimo rispetto per la donna, sia essa bambina, madre o prostituta.

Il complesso “Creusa de Ma”, per lo spettacolo “Marinella e le altre”, esegue tante canzoni di De Andrè, intervallate dalla lettura di casi di cronaca con donne offese, umiliate, uccise o indotte al suicidio. A proporre i testi, un’intensa Antonella Marietti, che stimiamo nel ruolo di giornalista e che scopriamo raffinata dicitrice, persona sensibile alle tematiche che sente proprie come professionista e come donna.

Antonella legge anche qualche passaggio dal libro di Alvaro Fiorucci, Il sangue delle donne. Cronache di femminicidi in Umbria, nella edizione aumentata Il sangue delle donne - cronache dal Codice Rosso, recentemente riedito e che verrà presentato sabato 16 marzo al Centro Sabrina Caselli di San Mariano.

La prefazione di Sergio Sottani dice fra l’altro: “La prevenzione deve essere anche e soprattutto di ordine culturale. Un mutamento di modelli di riferimento, di codici di comportamento, di grammatica del vivere e di sintassi comunicativa”. Concludendo con parole sferzanti, decisamente di parte: dalla parte delle donne, appunto.

E commuove una citazione di Alda Merini, che pagò sulla propria pelle il suo essere divergente, ribelle, fuori dal modello di donna dominante. Fino a pagare con la reclusione in manicomio, riscattata da una ispirazione poetica di straordinaria concretezza, intrisa di acceso lirismo.

Una bella serata che prelude a una serie di iniziative delle quali ci piacerà dare conto.

(Foto Sandro Allegrini)