INVIATO CITTADINO Oggi, anche a Perugia, abbiamo detto I CARE

“Fra le varie attività poste in essere per la ricorrenza – dice l’assessore Edi Cicchi ­ – mi piace ricordare l’adesione alla ‘Rete delle città del sollievo’, costituita dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti, congiuntamente all’Università del Sacro Cuore e con il patrocinio di Anci”.

Quale lo scopo?

“Portare avanti le questioni legate alla legge 38, inerenti le cure palliative del fine vita, all’interno di un network di erogatori di servizi assistenziali, in un’ottica di compartecipazione e collaborazione”.

Una giornata celebrata con iniziative di rango.

Oggi pomeriggio, alla sala della Vaccara, e questa mattina e alla sala dei Notari di Palazzo dei Priori.

Coinvolti una pluralità di soggetti che si muovono all’insegna del prendersi cura di sè e degli altri.

Non in chiave egoistica né banalmente filantropica, ma come piacere, assunzione di una responsabilità collettiva.

Dichiara Edi Cicchi: “Il sostantivo ‘cura’ va declinato in termini di salute, ma anche di realizzazione di una nuova cultura per costruire pace e per trasformare il mondo”.

Molto significativo, pertanto, il coinvolgimento degli studenti e del “Quaderno degli esercizi di cura” messo a disposizione dalla rete.

Prendersi cura, dunque, delle persone e del pianeta. Ogni giorno, per tutti i giorni.