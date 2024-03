INVIATO CITTADINO Nuovo Logo all’Unistra. In coincidenza col glorioso centenario

Decisione quanto mai opportuna. Anzi… tardiva.

Se è vero che la mission di Palazzo Gallenga, fin dalla sua nascita, consisteva nell’insegnamento di lingua e cultura italiana specialmente tarata sul target stranieri. È pur vero che nelle auguste aule venivano calibri di livello internazionale per i corsi di alta cultura.

Non potrò mai dimenticare gli incontri con Massimo Pallottino che lattò molti di noi alla passione per l’Etruscologia.

Ma i tempi erano ormai maturi perché si dichiarasse, apertis verbis, che la Stranieri non era più o solo o principalmente per stranieri.

Ottima, pertanto, la decisione di evidenziare il nuovo brand nei corsi di laurea per studenti italiani e internazionali.

Perché, se cambia e si amplia l’offerta formativa, debbono, di conseguenza, adeguarsi le strategie comunicative.

Insomma: tenere saldamente i piedi piantati del passato e nella gloriosa tradizione, ma aprirsi a nuove e più ampie opportunità.

Difatti “UNISTRA Perugia” nasce per i corsi di laurea, master e dottorati destinati a studenti italiani e internazionali.

Sviluppato dall’agenzia multidisciplinare Brand Culturale, andrà ad affiancarsi al logo già noto, patrimonio indiscutibile di riconosciuta valenza internazionale.

L'Università per Stranieri di Perugia manterrà pertanto lo storico logo col grifo, con la zampa anteriore sinistra poggiata sul libro e il motto. Ma rinuncerà al tradizionale payoff “Ambasciatrice dell'Italia nel mondo” a favore del nuovo “Università Italiana e internazionale”.

Parafrasando il motto storico virgiliano Antiquam exquirite Matrem, scritto a lettere di bronzo in Aula Magna, Palazzo Gallenga, porterà l’idea di italianità aperta di Aldo Capitini, nell’universo mondo, terra marique. Anzi, by land and sea.

Fedele al vaticinio rivolto ad Enea, cui l'oracolo di Apollo intende indicare come sia giusto esplorare le proprie origini, onorare il passato, ma aprirsi anche al futuro.