INVIATO CITTADINO Marisa Rosi, decorata sul campo dalla Tesei

Premiata dalla presidente della Regione Donatella Tesei.

Dopo la consegna dell’onorificenza del Baiocco d’Oro del Comune di Perugia, in un’affollata chiesa di S. Antonio abate di corso Bersaglieri.

Anche in una precedente circostanza, la gente della Pesa aveva convintamente celebrato lo splendido sessantesimo compleanno del negozio tra via della Torricella e lo Slargo della Pesa.

Un compleanno coi fiocchi, con tanto di torta e targa commemorativa. Con una Marisa emozionatissima che aveva ricevuto l’omaggio di tanti amici e borgaroli doc (cui dobbiamo le foto in gallery).

Piace in proposito ricordare, in quell’occasione, la presenza del prezioso amico Francesco Paperini e di sua moglie Annalisa. Francesco, in carrozzella, si è goduto la festa tra amici e carezze di quanti gli hanno voluto bene. Prima fra tutti l’amica Marisa. Che non è semplicemente titolare del negozio, ma vera Musa tutelare del quartiere che tiene (è il caso di dirlo) come il fiore all’occhiello. Impreziosendolo con fiori e piante, sobbarcandosi l’iniziativa dei Presepi, tenendo aperti i bagni e il sottopasso, pulendo e curando l’ex Pesa e piazzetta del Cedro (oggi Lello Rossi). All’insegna del motto I CARE.

Con lei tanti borgaroli che è bello nominare come Francesco, Marina, Sandrino, Nicola, Assunta… e innumerevoli altri.

Ecco perché il riconoscimento a Marisa e alla sua proficua attività commerciale è stato goduto e condiviso dalla gente della Pesa e dintorni. Ben sapendo cosa significa una presenza come quella di Marisa e dei suoi. Nella persuasa condivisione di fini e valori. E mi consola ricordare che fra quei vicoli ho conosciuto amore e amicizia. E, magari, qualche scazzottata. Ma li porto sempre nel cuore. Indistintamente tutti. Come le persone, presenti e passate.

Nell’occasione, Marisa Rosi aveva con sé la figlia Paola, i nipoti Filippo e Giulio, e tanti componenti dell’Associazione Borgo Sant’Antonio Porta Pesa.

Sono stati ricevuti nel Salone d’Onore. Onore a chi lo merita. Onore a chi si sente investito del dovere morale e materiale di amare la città.

(Foto Associazione Porta Pesa-Borgo S. Antonio)