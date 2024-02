INVIATO CITTADINO L’INPS ha bisogno di nuovi spazi e cerca immobili più ampi

Se ne parla in città. Citando i problemi connessi all’abbandono di via Canali. E non manca un filo di polemica.

Come dire: “Caro Comune, parli tanto di riqualificazione, dici di investire nella zona e poi ti sfili dalla questione”.

L’avviso emanato dall’Inps è inequivocabile. E fa temere uno scadimento del quartiere che, con lo spostamento dell’Inps, verrebbe a perdere servizi. In specie a carico delle fasce più deboli.

Ci si chiede con preoccupazione che fine farebbe quell’immobile, inevitabilmente destinato al degrado.

Ora, il fatto che l’Inps cerchi spazi più ampi è ragionevole. E non c’è Comune che abbia l’autorità per impedirglielo. Al massimo potrebbe esercitare la cosiddetta moral suasion. Ma si tratta di persuasione, appunto, non di un diktat.

L’esistenza, in via Mario Angeloni, di immobili di proprietà dell’Ente è circostanza notoria. Va però precisato che alcuni sono ad uso abitativo.

Mentre ci sono effettivamente dei garage, nei quali si lamenta che avvenga un po’ di tutto. E non sempre cose buone, malgrado gli sbarramenti.

Non resta che attendere cosa accadrà. Senza però fasciarsi la testa.